Se realizará charla gratuita por el 'Día Mundial de la Psoriasis'

En nuestro país existen aproximadamente medio millón de personas diagnosticadas con psoriasis, una enfermedad inmune crónica e inflamatoria, no contagiosa que afecta la piel, uñas y articulaciones.

Es por ello que en el marco del Día Mundial de la Psoriasis (29 de octubre), la Asociación de Psoriasis y Artritis Psoriásica Perú (APAPSO PERÚ) y la revista Salud en Casa realizarán hoy, miércoles 25 de octubre, una charla gratuita junto a especialistas en dermatología, reumatología, nutrición y psicología.

El evento se llevará a cabo, a las 6:45 de la tarde, en el Auditorio del Centro Cultural Sérvulo Gutiérrez (Avenida Horacio Urteaga 535, Jesús María, Espalda del Campo de Marte). La actividad es gratuita previa inscripción al siguiente correo electrónico: informes@psoriasis.org.pe

Al respecto, la Presidenta de APAPSO, Karina Chávez señaló que “El paciente con psoriasis no sólo padece dolor y molestias físicas, sino que carga con el peso de la estigmatización, lo que afecta su autoestima. Queremos animar a los pacientes a luchar contra los prejuicios y la discriminación y que no permitan que les hagan perder oportunidades en la vida”.



