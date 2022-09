El término recepcionar es un neologismo (palabra nueva) derivado de recepción (‘acción y efecto de recibir’) que no aparece recogido en el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE).

Aunque su uso se está imponiendo en el lenguaje técnico-administrativo y deportivo, no aporta ningún matiz a recibir. Ejemplos : El arquero recepcionó el balón centrado y evitó un gol. / El arquero recibió el balón centrado y evitó un gol.

Existe la palabra recepción, pero escribir ‘recepcionar’ como el verbo que da la acción a una recepción no es correcto. La forma correcta de escribir el verbo que da la acción a una recepción es ‘recibir’.

Ejemplos:

* Podría recibir mucha gente en mi casa, pero con la pandemia aprendí que a largo plazo no es sano.

* Ese día al recibir la información todos quedamos preocupados.

* Recibí un balón en la cabeza y caí al suelo.

* Vamos a recibir a mi hijo a la estación del Metropolitano.

* Recibir una carta de manos del cartero.

Recibir una encomienda. Ilustración: iStock.

Cuándo usar recepcionar

Recepcionar es un verbo; significa, en el ámbito administrativo o mercantil, dar entrada a algo, constatando que esté acorde con lo solicitado previamente; aceptar algo que se recibe, sobre todo una obra o construcción; o también recibir un aparato (un televisor, un radio) las ondas de transmisión.

* La municipalidad recepcionó las obras del nuevo estadio.

* El televisor no recepciona la señal aquí.

Mejor recibir que recepcionar

La Real Academia Española sostiene que recepcionar es un neologismo que no aporta novedad alguna al empleo de recibir, y, por lo tanto, aconseja siempre optar por recibir en lugar de recepcionar.

La Fundéu agrega que no es raro, que el verbo recepcionar se use de modo inapropiado como mero sinónimo de recibir. Por otra parte, El Diccionario panhispánico de dudas (DPD) lo considera incorrecto, y señala que “se trata de un neologismo superfluo, pues no añade novedades con respecto al verbo tradicional recibir”.

El Instituto Cervantes sigue la línea e indica que se trata de un caso de neologismo innecesario, percibido erróneamente como una forma más culta por quienes lo utilizan.

