La pandemia nos ha enseñado que estar en casa no tiene por qué ser aburrido. Si ya has preparado de todo o aún no te atreves, te atraemos una receta rica y fácil de la mano de la reconocida bloguera española, Mª José Martínez, quien nos enseñará a preparar un exquisito bizcocho esponjoso.

Su millón y medio de suscriptores en YouTube, sus más de 200 mil seguidores en Instagram y sus casi 300 mil en Facebook ya conocen sus deliciosos platillos y postres, ahora nos toca a nosotros ponernos manos a la obra y sorprender a la familia o amigos y hasta a nosotras (os) mismas (os) con esta rica receta.

“Cómo hacer el famoso PA DE PESSIC de Vic, un bizcocho tierno, suave y muy esponjoso. Es una receta típica catalana muy fácil y rápida de hacer, ideal tanto para rellenar como para comer el bizcocho por sí solo. Lo acompañamos con una mermelada de limón y una nata montada. Receta explicada paso a paso”, escribe Mª José Martínez en su cuenta en YouTube.

Ingredientes:

Cuatro huevos L 100-125 gramos de azúcar, ralladura de 1 limón, 25 gramos de harina de trigo, 75 gramos de maicena, 15 gramos de levadura química (polvo de hornear).

Para la mermelada de limón y jengibre: 3 limones grandes, 1 cucharada colmada de miel, 30-60 gramos de azúcar moreno, 2 rodajas de jengibre fresco 50 ml de agua.

Para la nata montada: 500 ml de nata para montar (crema para batir) y 2 cucharadas de azúcar glas.

Para la preparación mira el video:

VIDEO RECOMENDADO

Turismo en el Perú: Conoce el Valle de las Doce Cascadas

Un espectáculo de la naturaleza se esconde en lo profundo del bosque virgen de la zona de Collpa en Pasco, disfruta del Valle de las Doce Cascadas. (Fuente: Latina TV)