Para que una relación logre una vida sexual plena, necesita salir si o si de la aburrida monotonía. A veces, tenemos tanto trabajo que al llegar a casa solo queremos descansar o si tenemos intiminadad con nuestra pareja es más de lo mismo, y eso cansa en un tiempo. Utiliza tu creatividad para darle rienda suelta a tus ideas, existen muchas maneras de despertar la pasión en ti y si no sabes cómo hacerlo, te recomiendo a leer un poco, pues cuanto más informado estés, será bueno para ti y para la persona que tienes al lado, pues ambos disfrutan plenamente de un buen sexo.

Si no eres del grupo de los que se atreven a explorar un poco más su sexualidad, aún estás a tiempo, lo único que necesitas es actitud y ganas de hacerlo, pero antes de empezar, mejora la comunicación en tu relación, pues ambos podrán saber qué quieren hacer, qué necesitan, cómo les gustaría dar el siguiente paso. Verás que las respuestas serán sorprendentes y eso ayudará a que experimenten cosas nuevas y que lo disfruten mucho.

Conversamos con la sexóloga Eirelyn Gómez, quien nos ayudará a aclarar más este tema de la monotonía sexual y cómo superarla para disfrutar al máximo con tu pareja:

1. ¿Cómo identificar si una pareja se encuentra en un estado de monotonía sexual?

La señal más clara de monotonía sexual es que la pareja ya no tiene relaciones sexuales o estas se vuelven aburridas y/o se llevan a cabo solo para complacer a una de las partes y no por deseo, ya que no se tiene la misma emoción, no se dedica el tiempo para realizar nuevas actividades y ambos se pierden en la cotidianidad.

2. ¿Cómo salir de esta rutina y fortalecer la relación?

Una de las formas más fáciles de lograrlo es la comunicación. La pareja deberá conversar y asumir que la relación se encuentra en un estado de monotonía y buscar alternativas para superarla. Buscar tiempo de calidad a solas será vital para escapar de la rutina, salir de viaje solos como pareja, visitar un hotel, tener una cena romántica.

Si la economía familiar no lo permite, se puede buscar un espacio dentro de casa que la pareja pueda ambientar para un encuentro distinto, colocando velas o algún otro estímulo fuera de lo habitual y realizando actividades previas como masajes eróticos usando aceites aromáticos, cartas o juguetes sexuales, ampliando así el repertorio sexual y evitando ir directamente a la penetración para estimular el deseo.

3. ¿Cómo superar la timidez para animarse a probar nuevas cosas en el terreno sexual?

La clave para superar la timidez en el plano sexual es la confianza entre las partes. Nuevamente, la comunicación es clave para que cada uno exprese cuáles son sus deseos y necesidades. También será importante arriesgarse, añadiendo el factor sorpresa en los encuentros íntimos y buscando nuevas cosas que probar juntos.

En este punto, se debe evitar ser invasivo, ya que uno de los principales problemas de la pareja en el ámbito sexual es que, en su intento por probar nuevas cosas, buscan realizar fantasías sexuales que no van acorde a la realidad actual de la pareja. Mi recomendación es que vayan de menos a más, por ejemplo, una buena sorpresa en el caso de la mujer es una bonita lencería, un maquillaje distinto, un buen perfume.

4. ¿Cuáles son las claves para disfrutar de una vida sexual saludable en pareja?

Como ya lo he dicho, las claves principales para una vida sexual saludable serán fortalecer la comunicación y la confianza. El tener iniciativa sexual también es vital, ya que a veces se deja este tema solo a una de las partes y es importante que exista reciprocidad para fomentar el deseo mutuo. Buscar tiempo para la intimidad y tener en cuenta que esta no consiste únicamente en tener sexo, sino en abrazarse, dormir desnudos, bañarse juntos, ver una serie erótica juntos, tener una conversación profunda y sincera hablando de todos los aspectos que ambos necesitan exteriorizar y así crear un espacio para la pasión y el placer sexual, donde ambos traten de disfrutar al máximo y alcanzar el orgasmo.

5. ¿Qué juegos sexuales aconseja?

Entre los juegos sexuales que yo recomiendo para mantener el deseo están el “sexting”, evitando siempre enviar imágenes explícitas en las que se pueda identificar a las partes por un tema de seguridad. Los audios eróticos, hablar de sus fantasías, un verdad o reto con retos sexuales. Los dados sexuales, por ejemplo, son extraordinarios para iniciar porque te indican la acción y el lugar donde llevarlo a cabo, como “besar” + “nalgas” o “lamer” + “cuello”, esto le va dando a la pareja algunas ideas para empezar con los previos.

6. ¿Qué está permitido y que no? ¿Cuáles son los límites?

La pareja establece sus propios límites. Todo está permitido, siempre y cuando sea consensuado. Lo único que no está permitido es obligar o persuadir a la otra persona, para el resto de lo que la pareja decida de forma libre y consciente no hay límites. Mi recomendación para todas aquellas personas que quieren atreverse a hacer cosas diferentes, como incluir a una tercera persona o realizar un cambio de parejas es que lo evalúen muy bien.

Es importante evaluar si existen celos o cuál es la disposición de ambos para ver a la pareja teniendo sexo con otro u otra, ya que uno de los errores más habituales entre parejas es querer pasar de ser rutinarios a realizar prácticas como intercambio de parejas o hacer un trío y si la relación no está en su mejor etapa o no hay estabilidad, esto puede terminar con la relación, así que hay que tener cuidado con esto.

Siempre recomiendo también buscar terapia de pareja o terapia en sexología, ya que muchas veces la pareja no puede superar estos problemas o estas limitaciones por sí sola y es allí donde entramos los profesionales en esta área.

