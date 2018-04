Salud mental: ¿Cómo reconocer a un psicópata?

En general, cuando hablamos de psicópatas, asociamos a estos sujetos con asesinos sedientos de sangre, pero no siempre es así.

Este podría ser tu vecino, tu amigo, un hombre de negocios, un compañero de trabajo o un político cualquiera. Pues en realidad se ven como nosotros, actúan como cualquier persona normal y caminan entre la gente sin ser detectados.



Entonces, ¿cómo se puede saber que estamos tratando con un psicópata? La psicóloga y psicoterapeuta Janet Oliveros explica que existen algunos rasgos importantes a tener en cuenta:



1.- MENTIROSOS. Mienten de forma excesiva y patológica.



2.- IRRESPONSABLES. Tienen una conducta que rompe las reglas y normas de la sociedad.



3.- MANIPULADORES. Son inteligentes y pueden mostrarse encantadores, pero en el fondo son crueles.

4.- CARECEN DE EMPATÍA. No les interesa y no tienen la capacidad de sentir lo que la otra persona está pasando o viviendo.



5.- NO SIENTEN CULPA. Nunca se arrepienten de lo que hicieron, carecen de conciencia moral y hasta pueden llegar a cometer crímenes.



6.- SATISFACCIÓN POR EL DOLOR AJENO. No se conmueven por el dolor de nadie, ni el de sus padres.