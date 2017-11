Esta es la regla para saber si te queda el cabello corto o no

¿Quieres cambiar de look? ¿Estás cansada de tu cabello largo? ¿No sabes si te quedará bien la melena corta? Entonces, sigue leyendo esta nota porque vamos a disipar todas tus dudas. Resulta que un grupo de expertos en el cuidado del cabello descubrió cuál es la forma exacta para saber si la melena corta te quedará bien con la forma de tu rostro.

​La forma para saber si el cabello corto nos va o no, es muy sencilla, para evitar tragedias los expertos de John Frieda crearon la llamada “Regla de los 5.7 cm”. No creas que esto fue un cálculo echo a la ligera, se analizaron diversos rostros y descubrieron que el ángulo de la mandíbula era determinante para que el cabello corto luciera bien, es ahí donde se detectó que 5.7 cm era la medida exacta para saber.

Para conocer tus medidas solo deberás colocar el lápiz de forma horizontal, tocando tu mentón. Posteriormente colocarás la regla en forma vertical donde termina la oreja. La medida la obtendrás en el punto que tanto el lápiz como la regla coincidan.

Si la regla indica menos de 5.7 cm, te queda bien el cabello corto, si es más, deberías considerar seguir con el cabello largo. Sin embargo, tú decides qué estilo llevar y sobre todo qué tan cómoda te sientes con tu estilo.

