POR: MARITZA LLANOS

Faltan pocos días para que termine el 2019 y si este año tuviste muchos problemas con tu galán, no pienses que ya no hay solución. Al contrario, tienen la oportunidad de evaluar la relación y encontrar caminos que los lleven a mejorar como pareja. El psicólogo y psicoterapeuta Walter Hinojosa señala que toda relación amorosa tiene sus propios problemas. No siempre es felicidad, pero ahí está el trabajo que deben hacer juntos: enfrentar las dificultades con respeto, comprensión, sinceridad y mucho amor. Además, recomienda:

- MODIFIQUEN RUTINAS. Es darle espacio a la espontaneidad, atreverse a hacer propuestas fuera de lo común y cambiar la comodidad por la acción. Salgan a bailar un sábado por la noche o vayan a beber una copa de vino a un bar.

- SEAN CÓMPLICES. Antes que ser pareja, es importante que ambos sean amigos. La vida no puede convertirse solo en obligaciones y responsabilidades. Sean cómplices de pequeñas locuras, esto les creará un vínculo fortísimo y gratificante.

- HAGAN UN BALANCE. Es importante que a fin de año ambos se sienten a evaluar cómo les fue en la relación. ¿Pudieron solucionar sus problemas?, ¿discutieron más?, ¿aún quedan temas pendientes por conversar? Es hacer un balance sobre las cosas positivas y negativas que les afectaron como pareja. Pero, ¡háganlo juntos!

SABÍAS QUE...

Compartir metas personales y profesionales también les permitirá ayudarse a lograr lo que quieren en el próximo año y celebrar sus éxitos.