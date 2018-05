Cinco acciones que mejoran la relación de parejas [FOTOS]

‘Todo lo que das, regresa a ti’, reza el refrán que sirve de ejemplo para entender cómo el trato que le damos a nuestra pareja también nos afecta a nosotros, porque tanto hombres como mujeres necesitan de respeto y de pequeñas acciones que potencian la relación y fortalecen el amor.



1. Ofrecer ayuda. Tiéndele la mano en los diferentes problemas que se presentan a diario, esta acción ayuda a mejorar porque aprenden juntos.



2. Respetar los espacios. Son una pareja, pero también son personas independientes que necesitan un tiempo a solas y con sus propias amistades.



3. Cuando algo te molesta, díselo. Tu amado espera de ti sinceridad y confianza, porque nadie es adivino para entender qué pasa si es que no se explica.



4. No enloquezcas cuando no te responda rápido una llamada. Recuerda que tienen aspectos de la vida que van por separado y si no contesta es porque está trabajando.



5. Pórtate con madurez. Deja de lado las discusiones sin sentido, busquen ser felices todos los días

