Se dice que el hombre debe pagar la cuenta cuando sale con su chica porque es un acto de caballerosidad y, en algunos casos, demuestra ‘qué tan buen partido es’. La verdad es que esa acción no define nada en una relación, ya que cada una maneja reglas diferentes de convivencia.

La coach de vida Angie Palomino señala que en la actualidad las mujeres están luchando por una equidad de género, y no solo en el ámbito laboral, también en lo social. Entonces, si una chica paga la cuenta no se deben escuchar frases como: ‘Ayyy, cómo es posible que ella pague’, ‘seguro su novio es un patán’, ‘ese hombre se está aprovechando de ella, pobrecita’ o ‘qué tonta, no debió pagar’.

Uno no sabe -señala la especialista- cuáles son los compromisos o los acuerdos a los que llega una pareja o matrimonio. Tal vez ella paga esta vez y la siguiente, él. O quizás ella invitó en esta ocasión para celebrar algo en particular. No tiene nada de malo que la mujer asuma la cuenta, el problema viene cuando la pareja se aprovecha de eso y siempre quiere que pague todo lo que ambos consumen.

Caballerosidad encubierta

Hay chicos que no permiten que sus parejas paguen solo para evitar los malos comentarios de la gente. No está bien hacerlo por la presión social, si notas que tu chico lo hace por eso, conversa con él y dile que su actitud te incomoda. No olvides recalcarle que no interesa lo que piensen los demás, que para que funcione la relación bastan y sobran los dos.

Sin exageraciones

Tampoco te vayas al extremo de siempre pagar la cuenta solo para impresionar a tu chico o demostrarle que eres una mujer independiente y que no necesitas que nadie asuma tus gastos. Conversen sobre el tema y, si aún no llegan a acuerdos, es momento de establecerlos. Busquen un momento adecuado y dialoguen, ahí radica la importancia de poner ciertas normas de convivencia.

Recuerda que…

La reciprocidad y la gratitud son muy importantes dentro de una relación de pareja. Se trata de dar y recibir sin presiones o incomodidades. Solo así podrán avanzar y llegar a compenetrarse mejor.

