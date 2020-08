Uno de los principios básicos por los que se rige la amistad entre mujeres es que jamás mirarás ni de reojo al enamorado de tu amiga y mucho menos empezarás una relación con él sea de la forma que sea. No es una regla escrita, pero es tácita. Sin embargo, una cosa es la teoría y otra la práctica.

Tener una relación con el ex de una amiga es una situación bastante delicada porque se involucran los sentimientos de la persona con la que se tiene una amistad. “Por ello, antes de tomar una decisión tienes que evaluar el nivel del vínculo que tienes con esa ‘amiga’. ¿Es tu amiga de verdad?, ¿una compañera?, ¿una conocida? Si es esto último, al parecer no estarías rompiendo ningún código, pero si es lo primero podrías estar a punto de perder quizás a la mejor amiga que has tenido”, explica Liliana Tuñoque, psicoterapeuta de la Clínica Internacional.

No es tan fácil como parece. Se debe analizar si vale la pena poner en riesgo una amistad. Hay que tener presente que estas relaciones son cambiantes. Recuerda que las parejas pasan, pero la amistad perdura.

Sabías que...

Si bien uno no elige de quién se enamora, sí puedes elegir conversar y ser transparente con tu amiga. Explicarle lo que está pasando y decirle que valoras su amistad, por eso hablas con ella antes de tomar una decisión, con todo lo que eso implica.