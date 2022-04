Durante la emisión de su programa, Aldo Miyashiro rompió su silencio y le pidió perdón a su esposa Érika Villalobos por haberle sido infiel y deslizó la intención de recuperar la relación. Esto nos genera una interrogante, ¿se puede perdonar este tipo de acciones y seguir con la pareja?

Para Manuel Saravia, psicólogo y terapeuta del Instituto Gestalt de Lima , una infidelidad causa un profundo dolor emocional en la persona que fue traicionada, incluso habrá reacciones depresivas, cambios extremos de humor y problemas para conciliar el sueño. “Hay parejas que deciden seguir con la relación, pero eso no significa que hayan perdonado. Lo saludable es darse un tiempo para vivir el duelo y superarlo, tener el panorama claro de lo que queremos y estar conscientes de que esa herida sanó”, indica el especialista.

BUENA GUÍA

Qué se debe tomar en cuenta antes de perdonar una infidelidad, te lo decimos a continuación:

♦LA CONDUCTA DEL INFIEL después de haber sido descubierto. ¿Tiene una actitud de arrepentimiento y sumisa, busca reparar el daño que causó, pide perdón? O, por el contrario, es prepotente, violento o culpa a la pareja por lo ocurrido.

♦EL CONTEXTO donde se dio la infidelidad. Fue una noche de copas o una relación de meses o que, incluso, tuvieron hijos.

♦EL ESTADO DE LA RELACIÓN DE LA PAREJA. Cómo iba la conexión entre ambos, continuaba la ‘química’, tenían constantes discusiones, pasaban poco tiempo juntos.

SABÍAS QUE...

El infiel deberá ser tolerante y empático con su pareja porque no será sencillo que todo vuelva a la normalidad.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

¿Cómo afecta la desconfianza en la relación de pareja?

No solo afectará la relación con tu amado/a, también puede puede provocarte falta de concentración, tristeza, insomnio, ansiedad y dolor muscular. El diálogo constante es fundamental para evitar este tipo de problemas.

La desconfianza también puede aparecer por una mala experiencia pasada o una crianza sobreprotectora en la infancia. Foto: iStock.

La confianza es uno de los pilares en una relación saludable, pero qué pasa cuando esta se pierde o se va quebrando de a pocos. Para Alexandra Sabal, psicóloga de la Clínica Ricardo Palma, esta situación afecta seriamente a la persona que desconfía, y la desgasta física y emocionalmente.

“Aparte de afectar la interacción con la pareja, también hace que pierda la concentración en el trabajo; tenga insomnio, tristeza, ansiedad, depresión y dolor muscular, y esté hiperatento o hiperatenta a los gestos, miradas o conductas del otro. Es recomendable identificar qué está sucediendo en la relación y ver soluciones”, indica la especialista.

¿POR QUÉ SURGE?

La desconfianza puede aparecer por una mala experiencia pasada, una crianza sobreprotectora en la infancia (si la pareja no nos sobreprotege es porque no nos quiere), un amor idealizado o por las conductas extrañas de tu amado o amada (mucho tiempo en el WhatsApp, no te avisa con quiénes sale, te oculta cosas).

CONSEJOS

♦Utiliza otro pilar de la relación: la comunicación. Explícale lo que sientes y escucha lo que te diga él o ella. No te exaltes ni levantes la voz.

♦Identifica la conducta que te genera desconfianza y díselo a tu pareja, tal vez no sabe que te hace daño.

♦Pueden asistir a terapia de pareja.

SABÍAS QUE...

Si después de buscar soluciones y ponerlas en práctica, no hay cambios en tu relación, evalúa y decide. Tu salud física y mental es importante, ¡no lo olvides!

