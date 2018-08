En una relación siempre habrá momentos felices y otros no tanto, de eso se trata la convivencia, de superar las diferencias y desacuerdos con la pareja de la mejor manera posible.



La psicoterapeuta de ‘Psicoemotiva’, Virginia Arroyo Guadalupe, advierte que las discusiones de pareja pueden desembocar en situaciones incontroladas que, muchas veces, nos llevan a decir y hacer cosas de las que luego nos arrepentimos. Para evitar que eso suceda, la especialista brinda los siguientes consejos:



1. DEJEN DE DISCUTIR

Solo cuando sientan que están en paz con el tema, pueden considerar hacer las paces. De otro modo se estropeará el momento con algún reproche. Pongan de su parte.



2. COMPROMISO

Comprométanse ambos a no caer en el mismo error. Dialoguen con respeto, buen trato, comprensión y empatía. Permitan que el otro hable y escuche, y viceversa.



3. PEDIR PERDÓN

Háganlo de corazón. Pedir perdón es reconocer que una acción estuvo mal, y la pareja sabrá apreciar la nobleza y se empezará a restablecer esa unión entre los dos.



4. ACEPTA LAS DISCULPAS

De manera sincera, eso significa no sacar en cara, ni traer el pasado al presente con frases hirientes o sarcasmos. Cuando te pida perdón, discúlpalo de una manera sencilla y generosa. Aproxímense, abrácense, eso es reconciliación.



5. ACTO DE AMOR

Superada la diferencia disfruten su amor con una rica cena, una caminata de la mano, una noche romántica y duerman abrazados. “Es una manera de confirmar que su relación está en armonía y que ningún tercero podrá perturbarla’, finaliza la especialista.





SABÍAS QUE...



Estos pasos deben ser seguidos en momentos felices y acordar que es una regla dentro de la pareja.