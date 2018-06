Relaciones de pareja: ¿Puedo ser amiga de mi ex? 

Pasar de la amistad al amor es sencillo, pero volver a ser la amiga de tu ex, puede resultar complicado. Muchas personas lo han intentado, pero después se dieron cuenta de que estaban sufriendo y que lo mejor era mantener la distancia.



El psicólogo y psicoterapeuta Martín Zurita señala que para ser amiga de tu anterior pareja debes tomar en cuenta dos cosas: cómo terminó la relación (infidelidad, mutuo acuerdo) y en qué etapa del proceso del duelo te encuentras. Solo así sabrás si es o no buena idea rescatar la amistad.



NEGATIVO



“Si aún tienes sentimientos hacia él, no es recomendable mantener una amistad porque sentirás frustración al tenerlo tan cerca, pero a la vez tan lejos. Por eso, es mejor alejarte de él y no saber nada de lo que pasa en su vida”, aconseja el especialista.



POSITIVO

​

Si la relación terminó por mutuo acuerdo, han pasado varios meses y ya no hay amor entre ustedes, pueden volver a ser amigos, pues ninguno de los dos saldrá lastimado. Eso sí, no te engañes diciendo que ‘todo está bien’, sé sincera contigo misma.



RAZONES

​

Muchas mujeres se aferran a la amistad con su ex por miedo al abandono y rechazo. También puede ser por dependencia emocional, traumas del pasado, haber tenido una crianza permisiva o autoritaria o baja autoestima. Todo esto puede superarse con fuerza de voluntad y ayuda psicológica. La decisión está en ti.

