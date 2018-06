Relaciones de pareja: "¡Si no eres mía, no serás de nadie!"

POR : PILAR CUYA



“Esta frase es altamente peligrosa porque tu pareja te esta cosificando, es decir, te ve como un objeto de su pertenencia y no como un ser humano”, explica el psicólogo Martín Zurita.



¿Pero qué esconde esta frase? Zurita explica que el hombre que lo dice tiene un pensamiento extremista, es decir, para él todo es negro o blanco y en caso de tener una pareja piensa “O estas conmigo o con nadie”.



También denota a una persona controladora y que tiene frustración. “No soporta que no estén a su lado, quiere tener el control sobre ella, y cuando algo escapa de sus manos o la mujer decide separarse de él, se desespera, pierde los papeles y se torna agresivo”, señala.



Lamentablemente, estas frases terminan en feminicidio, porque son una alarma de que algo feo vendrá. Si no te alejas a tiempo podrías ser parte de las estadísticas. “Recuerda que estas personas no están bromeando, no puedes tomarlo a la ligera porque realmente podrías estar en peligro”, advierte el experto.



¿Qué hacer?



“Basta que te pronuncie esta frase para que tomes la decisión de alejarte, denunciarlo y avisar a tus familiares a fin de que te ayuden a armar un plan de contingencia y así él vea que no estas sola”, recomienda.