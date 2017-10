Relaciones de pareja: ¿qué hacer si tu compañero reniega mucho?

Es verdad que el carácter de tu pareja no va a cambiar de buenas a primera, aunque sí es posible controlarlo, siempre que sus reacciones no traspasen la barrera del respeto e igualdad.



Vanessa Egues, psicóloga de la clínica Delgado, menciona que el mal genio es uno de los principales problemas de una pareja. De hecho, puede ser el causante de discusiones frecuentes e incluso ruptura, motivo por el cual debes actuar desde ahora y dejar claro cómo deseas llevar tu relación.



Lo primero que debes hacer es conversar con él sobre lo que está pasando. Es bueno que reconozca sus errores y maneje mejor sus emociones. Si tiene problemas físicos, laborales, económicos (deudas) o emocionales (tristeza, ansiedad e irritabilidad), no te debes sentir responsable por ellos, aunque sí ayudarlo a encontrar el origen real de su apatía, darle contención cuando desee expresar sus sentimientos y preocupaciones, así como realizar actividades juntos de relajación que le permitan ver la vida desde otra perspectiva.



Si aun así tu novio no cambia y cada vez que conversas con él alza más la voz y sientes temor, pon un alto a esa relación, pues sentir miedo de tu pareja, no es algo normal ni te conducirá a la armonía.