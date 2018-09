¿Con quién estás chateando? ¿Por qué tienes a tu ‘ex’ de amiga en Facebook? ¿Quién es esa chica que te sigue en Instagram? Si sueles hacerle este tipo de preguntas a tu galán y desatas constantes peleas con él, puede que te hayas convertido en una controladora de sus redes sociales.



Para el psicoterapeuta Walter Dávila, la persona que tiene la idea de que su pareja puede estar engañándola se convierte en ‘stalker’ (espía) y busca ‘evidencias virtuales’ para intentar comprobar que el otro miente.



“Cuando se revisa el teléfono del novio o se le exige que muestre su actividad en las redes sociales se está evidenciando un problema grave de celos e inseguridad, que tarde o temprano arruinará la relación” , advierte el experto.

Alerta que al comienzo, este control desmedido es interpretado como muestra de amor; sin embargo, es el primer síntoma de agresión a causa de los celos.

Por qué no hacerlo:



Porque la sospecha te pone en alerta. Mejor coméntale a tu pareja tus dudas y traten juntos de resolver el tema.



Cualquier dato puede ser malinterpretado, generando más conflicto.



Por cada acción de revisar te estás perdiendo algo de tu propia vida.



Si no encuentras nada, esa ineficacia en tu búsqueda te llevará a redoblar la apuesta hasta convertirla en una obsesión, y cuando eso pasa no hay forma de sacarse la idea de la cabeza, lo cual lleva a revisar compulsivamente las pertenencias del otro.



Los acuerdos del tipo ‘yo le doy el celular para que lo revise’ no sirven. La confianza no se recupera cediendo derechos.



Sabías que...



Si existió infidelidad, tendrán que decidir si siguen juntos o no. En caso de continuar, el querer saber ‘los detalles’ de cómo se produjo el engaño no sirve para reflotar la relación.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.