Relaciones de pareja: ¿Cómo dejar de pelear?

Los problemas en una relación deben ser tomados en cuenta para que no terminen en una crisis que rompa el vínculo o afecte la salud emocional de la pareja.



Ante los conflictos, la psicóloga Karen Sánchez del Psicocentro ‘Fuentes Carranza’ aconseja a la pareja observar qué actitud toman.



“Si ante un conflicto uno de ellos opta por gritar en lugar de escuchar, quizá solo está logrando que la pareja tome una posición similar. Al final, ninguno de los dos se entiende”, dice.



Si bien contener las emociones durante una discusión no es tarea fácil, la especialista menciona que sí es posible. Para ello, es importante evitar las provocaciones, ya que ambos pueden sentir emociones intensas y expresarse de manera inadecuada.



SABÍAS QUE...



En una discusión es muy fácil recordar experiencias dolorosas, céntrense en el problema presente y enfoquen sus energías en darle solución.



APRENDE A SOLUCIONAR TUS PROBLEMAS SIN GRITAR:



Pasos a seguir:



1. Identifica el problema con claridad y defínelo en acciones concretas. Un ejemplo: ‘Me molesta que nunca me ayudes en casa’.



2. Generen una alternativa de solución realizable, con la que ambos estén de acuerdo.



3. Pongan en práctica esa alternativa de solución y ajústenla hasta saber qué les funciona mejor. No hay fórmulas exactas.



4. Demuestren lo comprometidos que están en la búsqueda de un bienestar para ambos y eviten decirse frases como ‘siempre haces lo mismo’, ‘nunca me escuchas’, porque pueden echar por la borda cualquier esfuerzo.