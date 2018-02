Relaciones de pareja duran menos que antes

El amor ya no es como antes. Trome conversó con Lorena Pastor, psicóloga psicoterapeuta de Psicotrec, quien sostuvo que “ha habido un cambio y las relaciones ya no duran como antes por varios factores, como el ‘engancharse’ rápido en un romance, la poca tolerancia a los problemas y errores”. Agregó que también se percibe ‘poco espíritu de lucha por el amor, la pareja y el matrimonio’.



Explicó que está faltando ese tiempo especial para conocerse (mínimo de 5 a 6 meses). “Se apresuran tanto que al poco tiempo de estar saliendo ya son pareja y eso ya está destinado al fracaso, porque no se conocen en lo básico y al mínimo problema, piensan que las cosas no funcionan y rompen”, manifestó.



Entre los motivos más frecuentes de ruptura están: los celos, poca tolerancia a defectos de la pareja, tiempo corto de conocerse, infidelidad, inmadurez emocional, impulsividad, poca adaptación a los cambios y otros.



“Además, terminan y rápidamente inician otra relación, por la dependencia emocional, el no poder estar solos y la presión de tener pareja”, añade.



Para la relación saludable, aconsejó equilibrio en tres componentes: intimidad (confianza en la pareja, compartir), pasión (atracción física y admiración) y compromiso (lucha ante los problemas y no abandonarse frente la primera dificultad).

RECOMENDACIONES

- Si termina: Dese tiempo para sanar heridas. Aprenda a estar solo, disfrútelo, replantee su vida.



- No entre en una nueva relación sin olvidar a su ‘ex’ ni por ocultar que sufre.



- ‘Un clavo saca otro clavo’ funciona solo si ya sanó heridas, de lo contrario, surgen recuerdos o comparaciones.



- Privacidad. Compartir claves de Facebook o WhatsApp no es señal de confianza.