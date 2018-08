Relaciones de pareja: ¿Existe la infidelidad virtual?

Encuentras a tu pareja que siempre habla con una ‘amiga’, le pregunta sobre cómo le fue en el día e intercambian risitas. Tú le reclamas y él te dice que estás exagerando. Entonces, te preguntas ¿me estará engañando?



“La infidelidad virtual sí existe y es mucho más peligrosa de lo que te puedes imaginar, porque los momentos de agrado y alegría ya no van para la pareja, sino para otra persona. Además, se vuelve dañina porque se convierte en un hábito que se hace de manera inofensiva”, explica Tomás Angulo, psicólogo del centro terapéutico ‘Te Escucho’.



El especialista señala que no todas las conversaciones son parte de una infidelidad, pero las que tienen estas características sí lo son:

-Constantes halagos seductores.

-Comunicación cariñosa y durante todo el día, incluso madrugadas.

-El intercambio de chats a escondidas y de corte erótico o afectuoso.

-Coqueteo y mensajes subliminales.

-Invitaciones a salir.



El psicólogo advierte que este tipo de infidelidad es mucho más potente, porque se basa en la idealización de la persona, ya que no empieza por un contacto físico, sino por uno mental.



¿Cómo saber que mi pareja me engaña?



-Cambia constantemente la clave de su celular.

-Cuando pasas, apaga la computadora o baja su móvil.

-Borra sus chats.

-Presta mucha atención al celular.

-Se conecta mientras estás durmiendo.



SABÍAS QUE...

Las personas cometen esta infidelidad porque no les basta con el amor de su pareja. Ellos buscan reemplazos emocionales en todo momento.

