Relaciones de pareja: Frases que hieren más que un golpe

Para dañar la autoestima de una mujer no necesariamente tiene que existir el maltrato físico, también hay frases que son muy recurrentes en los hogares y que lastiman mucho el amor propio de una mujer.



El psicoterapeuta y psicólogo Martín Zurita comenta que las frases van desde un ¡cállate!, ¡tú no sabes!, ¡eres una inútil! y hasta otras mucho más hirientes difíciles de escribir en esta nota. Señala que el agresor las dice solo para minimizar a su víctima.

“La idea que tienen estos hombres es de superioridad y lanzan estas palabras para hacer sentir menos a sus parejas, luego manipularlas y tomar el control de ellas”, añade.



OTRAS FRASES SON:



¡No sirves para nada! y ¡tú tienes la culpa que te trate así! Estas demuestran que el maltratador no asume ninguna responsabilidad de lo que pasa y culpa a los demás de lo sucedido. “Esto es un acto de inmadurez”, sentencia el experto.

CÓMO ACABAR CON ESTO



Hay que ser firmes para terminar con esta situación, ya que estas palabras son solo un paso para llegar a los maltratos físicos. Si no se detienen -advierte Zurita-, la relación puede tener un desenlace fatal. “Pongan límites, no dejen que les falten el respeto, está en sus manos detener esto y no formar parte de las estadísticas de feminicidios”, concluye.

SABÍAS QUE...

Los insultos pueden acabar con la seguridad de una mujer. Ella puede terminar creyendo todo lo que le dicen y no reaccionar.



AGRADECIMIENTO: Instituto de Salud Emocional - Teléfono: 605-8856.