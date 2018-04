Relaciones de pareja: ¿el infiel cambia o solo descansa?

Cuando las mujeres hablan de infidelidad muchas veces generalizan y sentencian ‘si te engañó una vez, lo hará siempre’ o ‘el infiel no cambia, solo descansa’, pero ¿esto es cierto? ¿Un infiel no puede cambiar?



El psicoterapeuta y facilitador Hans Gutiérrez explica que todo depende del perfil del individuo. “Si es un hombre sin valores morales, egoísta, vanidoso, impulsivo, poco afectivo, que solo vive el presente, ha crecido en un ambiente machista donde el padre fue infiel o ha tenido la carencia de amor de la madre, es probable que en su necesidad de sentirse querido cometa infidelidad y caiga en relaciones pasajeras de forma sistemática”, explica el especialista.

UN CAMBIO REAL

Para Gutiérrez, un hombre decide por convicción ser fiel solo cuando ha sufrido en carne propia las consecuencias de la infidelidad, como separarse de la mujer que ama, alejarse de sus hijos, perder su hogar y el respeto de amigos y familiares.



Cuando esto sucede está dispuesto de acudir a terapia de pareja. Asume su responsabilidad, siente el dolor del otro, se arrepiente de corazón y decide nunca más faltar a la confianza de su pareja.

LO VOLVERÁ A HACER

Si el hombre que traiciona no admite lo ocurrido, evita hablar sobre lo que pasó, minimiza el suceso o no asume su responsabilidad y, por el contrario, culpa o se pone a la defensiva cada vez que se toca el tema, hay que tener cuidado, porque es probable de que no esté listo para cambiar.