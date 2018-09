Relaciones de pareja: No me separo por mis hijos

¿Tienes a una pareja que te golpea y no te separas porque quieres que tus hijos crezcan en ‘una familia’? Sin saberlo, lo único que estás haciendo es exponer al peligro a tus pequeños y, sobre todo, a ti.



“Esta frase no es más que una excusa que refleja el terrible temor que se tiene a la soledad, a salir del círculo vicioso del maltrato y no tener a alguien más destructor que la pareja”, explica la psicóloga Carmen Valenzuela.



La especialista señala que uno de los instintos maternales es liberar a sus pequeños de toda situación de daño y maltrato, pero si se quedan en un hogar de violencia, los hijos podrían convertirse en adultos maltratados o maltratadores con su pareja.

Por ello, no sientas miedo de liberarte de un hombre que te insulta, te humilla y te golpea, pues debes entender que:



- Si te quedas en esa casa, el círculo de violencia se repetirá en tus hijos.

- Tus pequeños no podrán desarrollar al máximo sus capacidades, como creatividad, empatía o confianza, porque para ello necesitan un hogar tranquilo y estable.

- Tus engreídos pueden ser golpeados, como tú.



- El maltrato te encadena y no te dejará vivir experiencias de bienestar.



- Puedes llegar a morir, ante el ataque de tu pareja.

SABÍAS QUE...



Una relación sana no solo es la que no te maltrata, sino la que hace que te esfuerces para ser mejor cada día.