Relaciones de pareja: ¿qué esconden las ‘mentiras blancas’?

Aunque no quieras admitirlo, alguna vez le has dicho una mentira a tu pareja. ¿Crees que no? Las frases ‘No fui a la reunión’ (cuando sí estuviste), ‘hoy salí con mis amigos’ (cuando no los viste), ‘no pude llamarte...’ (cuando en realidad no quisiste), ¿te suenan familiar? Entonces, sí le has mentido, aunque digas que son ‘mentiras blancas’.



El psicoterapeuta Hans Gutiérrez explica que muchas parejas recurren a este tipo de mentiras para llevar la fiesta en paz. Sin embargo, mentir por hechos sin importancia son la prueba de una relación poco sana.



“Esas mentiras de índole domésticos o de temas poco trascendentales ocurren en una relación dominante, donde uno de los involucrados miente para evitar la molestia de la pareja o para ocultar sus errores por miedo a perder al otro. Lo que evidentemente no es sano”, asegura.