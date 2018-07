En las últimas semanas hemos sido testigos de la ola de feminicidios y violencia contra la mujer que se está dando en diferentes partes del Perú. En la mayoría de casos, se debe a la mente psicópata de la pareja, quien planea de qué manera hará sufrir al ser que dice ‘amar’.



¿Cómo reconoces si tu novio es un psicópata? Antonella Galli, psicóloga de la Clínica Ricardo Palma, señala que al inicio este hombre puede mostrarse muy encantador, pues una de sus ‘virtudes’ es ser el ‘rey de la mentira’. Sin embargo, hay ciertas actitudes que no pasarán desapercibidas como:



1. No le afecta el sufrimiento de los demás. Le dices que murió tu tío muy querido y él no dice ni una sola palabra y, más bien, cambia de conversación.



2. Tiene un gran poder de convencimiento. Siempre influye en tus decisiones, pero de manera sutil.



3. Suele transgredir las normas sociales. Por ejemplo, pide dinero prestado y no lo devuelve.



4. Maltrata a los animales. No los acaricia y más bien piensa que las personas no deberían tener mascotas.



5. Es egocéntrico. Le encanta ser el centro de atención en las conversaciones.



6. Es vengativo. Si no recibe aquello que cree merecer, reniega y jura que algún día se la pagarán.



CONSEJO



Si notas que tu pareja tiene las conductas de un psicópata, mejor aléjate de él. Este tipo de personas no cambian y no es bueno que expongas tu integridad por intentar ayudarlo.







SABÍAS QUE...



Si tu pareja es violenta y no acepta que terminen la relación, denúncialo y solicita protección a las autoridades respectivas.