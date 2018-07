Es irónico que en esta época donde hay muchas formas de interactuar con el sexo opuesto, haya mujeres a las que les cuesta encontrar el amor.



Para la coach de vida, Angie Palomino, esto puede deberse a que tenemos problemas para comunicar lo que realmente sentimos, necesitamos y queremos en el ámbito sentimental.



Otra causa, muy ligada a lo anterior, es la falta de autoestima y confianza en sí misma, lo que impide que dejes fluir tus emociones con libertad y siempre estés pendiente de lo que otra persona piensa o espera de ti.



No soportas la crítica o el rechazo de las decisiones que tomas. Este es un error frecuente que cometen las mujeres, en muchas ocasiones, sin darse cuenta y las termina alejando de un vínculo amoroso.



De otro lado, están las mujeres que no tienen pareja porque prefieren estar solas y evitar el sufrimiento de una ruptura amorosa. Se escudan detrás de frases como: ‘no me interesa el amor’, ‘mejor estoy sola’, ‘no necesito una relación para ser feliz’ o ‘no existe el amor verdadero’.



Lo cierto es que eso lo dicen de la boca hacia afuera, ya que en realidad sí quieren ser amadas.



¿QUÉ HACER?



- Quiérete tal como eres y no te compares con los demás. No te sientas inferior a nadie porque no lo eres.



- No busques desesperadamente pareja y te involucres con el primero que pase. Dedícate a crecer como persona y profesional.



- Mira bien en tu interior y pregúntate cómo quieres que sea tu pareja.





SABÍAS QUE...



Nadie es tu ‘media naranja’. Tu pareja y tú son seres completos que unirán sus vidas para construir algo nuevo y bonito.





Agradecimiento: @angiepalominooficial