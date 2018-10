Relaciones de pareja: Terminar y volver, ¿por qué ocurre esto? 

Existen parejas que terminan, regresan, terminan y vuelven una y otra vez, y así pueden pasar hasta años en ese círculo vicioso. ¿Qué tienen estos enamorados que no pueden tener una relación firme? La psicoterapeuta Juliana Sequera comenta cómo son estas personas y cuál es su perfil:



-Sufren dependencia emocional: Son aquellos que retoman una y otra vez la relación porque tienen temor a quedarse solos, además de no querer experimentar el proceso del duelo.



-Tienen baja tolerancia a la frustración: No comprenden que su relación ya no funciona y se quedan en la etapa de negación, por ese motivo regresan con sus parejas.



-Son ansiosos y depresivos: Sienten ansiedad porque ya no tienen a su lado a su ‘media naranja’ y se deprimen cuando se sienten solos. Además, no poseen la suficiente madurez emocional para terminar una relación.



-Carecen de amor propio, porque necesitan de otra persona para sentirse valiosos.



-Tienen miedo al compromiso afectivo: Cuando es el momento de formalizar, sienten temor, por eso cortan y luego vuelven por sentimientos de culpa.



¿TIENEN FUTURO?



“No, estas relaciones están llenas de miedos y todo el tiempo se quedan en lo mismo, es como un círculo vicioso. Además, esconden su incapacidad de vivir sin el otro”, señala la experta.



Incluso, cuando un individuo atraviesa situaciones en las que se pelea, se pone mal, se separa y luego se reconcilia, solo para volver a discutir y volver a separarse, experimenta algo que se conoce como estrés crónico y difuso, una sensación de tensión permanente que lo afecta en diferentes niveles.



SABÍAS QUE



En el argot psicológico se les llama parejas intermitentes.