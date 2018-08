Relaciones de parejas: Discutan sanamente y lleguen a un acuerdo 

Por más amor que exista entre una pareja, siempre habrá situaciones que desencadenen una discusión y eso es algo completamente normal, porque cada uno tiene puntos de vista distintos. Sin embargo, esto no puede generar ningún faltamiento de respeto y mucho menos terminar en violencia. Por ello, el coach de parejas Víctor Zegarra te explica cómo debe ser una discusión en una relación sana y amorosa:

-Eviten culparse. Menos aún señalen los errores del otro lanzando ofensas. Mejor pregúntense en qué fallaron.

-Sin dramas. Usar la victimización para dar lástima a la pareja y hacer que esta ceda, no es bueno. Entiende que aquí nadie gana, busca el bien común.

-Respiren. Esto ayuda a pensar antes de decir algo que en verdad no quieren expresar.

-Hablen sin gritos. Lo importante es que los dos expresen su molestia de una forma alturada, sin ser autoritarios y con argumentos.

-Discutan en privado. En vez de hacer un escándalo, deben ser reservados, por eso, háganlo en un lugar tranquilo, no en un espacio público.

-Busquen soluciones. El motor y motivo de una discusión es llegar a un consenso entre los dos y que ambos se sientan felices con el resultado.

-Olviden el pasado. Traten de perdonar lo negativo y decidirse a olvidar una vez resuelto el impasse.



SABÍAS QUE



Cuando te sientes para aclarar un problema con tu pareja no lo hagas al frente de ella, ponte a su costado para que generes un vínculo de igualdad y cercanía.