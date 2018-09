Relaciones de parejas: ¿Fuiste golpeada y te da vergüenza contarlo? Rompe el silencio y denuncia

Te parece increíble que te esté pasando, pero si fuiste golpeada por tu pareja y en lugar de denunciar, callas por vergüenza, debes saber que ese silencio responde a varios motivos.



El psicoterapeuta Hans Gutiérrez explica que, en principio, la mujer no cree en la justicia. A su vez, su agresor la ha convencido de que ella es la culpable de que la maltrate y cada vez que ocurre un episodio de violencia, él promete que no volverá a pasar. Ella cree esto para no ir en contra de su expectativa de felicidad y se reconcilian.



“En ese periodo, que se llama ‘luna de miel’ y dura lo que tarda en producirse un nuevo hecho de violencia, la mujer vive fuera de sí, sus sentimientos son difusos y de miedo, sus pensamientos contradictorios, su autoestima está dañada porque sus criterios de autovaloración son muy bajos y con ese mundo interior afectado, es natural que le cueste denunciar”, agrega.



PUNTO DE QUIEBRE



Gutiérrez menciona que, lamentablemente, cuando la vida conyugal se vuelve una pesadilla, las promesas del agresor se desgastan y las mujeres pierden capacidad de resistencia, recién en ese momento ellas denuncian. “Sin embargo, no se debería esperar a que la violencia deje una cicatriz emocional tan grande. Lo mejor es buscar apoyo familiar, judicial y especializado, porque cuando la mujer rompe el silencio da un gran paso hacia las soluciones”, remarca.



SABÍAS QUE...



Este tipo de violencia ocurre en todos los estratos sociales, sin importar el grado de educación o poder adquisitivo de la pareja.