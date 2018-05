Rusia 2018: Cantante compuso tema ‘Perú al Mundial’ que se difunde a través del YouTube [FOTOS Y VIDEO]

Con el espíritu mundialista al tope el compositor y cantante Guillermo Pazos Pineda (54), más conocido como ‘Willy Pazos’, escribió una canción para alentar a nuestra selección peruana . El tema ‘Perú al Mundial’ está en YouTube y ya suena en diferentes distritos de Lima.



Pazos recordó cómo se le ocurrió escribir esta canción para celebrar la participación de Perú en el Mundial Rusia 2018 . "Un día me llaman de un medio de comunicación y me piden que escriba un tema para el Mundial. En un principio les dije que no, luego lo pensé bien y lo escribí en dos días. Además, ya lo grabé", contó este aficionado de la selección peruana .



Cuando le preguntamos si fue difícil componer para la selección peruana , esto fue lo que nos respondió: "Fue complicado porque no solo quería expresar mi sentir, sino de todo el pueblo peruano, por eso comencé a preguntarle a la gente, durante los viajes que hice, qué le diría a la selección y todos acordaron en ‘llegar al Mundial’ Rusia 2018 ", expresó.



s 'Willy Pazos'

¿Y qué mensaje trae este nuevo tema?

Resalta el compromiso que tiene el hincha con el equipo y viceversa, ahora más que nunca después de lo que está pasando con (Paolo) Guerrero. Por eso en mi canción digo “Vamos Perú, vamos guerreros, con corazón vamos a ganar”.



¿Esta canción está en su canal de YouTube?

Sí, mi canción ‘Perú al Mundial’ ya tiene 312 mil vistas.



¿Es fanático de la selección?

Por supuesto, lloré cuando Perú clasificó, fue un momento inexplicable, seguí partido a partido y fue una lucha de sentimientos hasta la clasificación.



s Apoyará con mucho entusiasmo a la selección peruana en Rusia 2018.

¿Por qué en música criolla?

Porque esta música está en mis venas, es algo de casa, mis padres la escuchaban y es parte de nuestra cultura.



¿Cómo incursionó en la música?

De forma accidental, un amigo me pidió ayuda porque el conjunto musical que contrató para el cumpleaños de su madre le falló, entonces lo apoyé cantando y a la gente le gustó.



¿Usted siempre cantó?

Como aficionado. Pero hace cinco años, luego del fallecimiento de mi madre, quise concretar mi sueño y hacerlo de manera profesional.



s La barra mundialista.

¿Ha estudiado música?

Sí, siempre me educo y llevo clases de canto en la Escuela Nacional de Arte Dramático.



¿Tiene otro oficio, o solo se dedica a esto?

También soy vendedor de piezas de línea automotriz en todo el Perú. Este trabajo me ayuda a financiar la grabación de mi disco ‘Perú al Mundial’.



¿Y dónde ha presentado esta canción?

En peñas de Lima como el Centro Musical Amistad y Criollismo, Centro Social y Cultural de Barrios Altos y Callao.

