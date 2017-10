Emprende Trome. Mientras miles de peruanos sueñan con ir a Rusia para disfrutar del Mundial 2018, aquí hay dos rusos que aman nuestro país y no lo dejarían tan fácilmente.

Ellos son Andrey Sladkov (49) y su esposa Tatiana Dikonova (49). Él es profesor de esgrima y llegó al Perú en 2001. Tres años después, regresó a su pueblo Komsomolsk para casarse con la mujer que le dio dos hijas peruanas. Ellos emprendieron aquí una aventura de amor y crecimiento familiar con una empresa que produce un postre tradicional ruso llamado ‘Pastilatto’.



Andrey, ¿qué te enamoró del Perú para decidir quedarte?

En este país nacieron mis hijas Anastasia (12) y Danaya (10) y le tengo mucho cariño a esta tierra por ello.



Tatiana, ¿cómo te aventuraste a venir al Perú? ¿Es un país del que habías escuchado antes?

Escuché de Perú en las clases del colegio, pero fue el amor que siento por Andrey lo que me animó a venir.



¿Fue una locura de amor?

Tatiana: Puede que sí, pero yo creo que fue el destino.



Andrey: Sí, fue el destino, porque nosotros nos conocíamos desde pequeños y cuando regresé a Rusia ella andaba soltera, entonces estábamos destinados a estar juntos.



Pareja de esposos rusos Pareja de esposos rusos en plena preparación de su postre. Trome

¿Y aquí a qué se dedican?

Andrey: Aparte del esgrima he participado como actor en varios comerciales, cortos y ahora como personaje de arqueólogo ucraniano en el programa televisivo ‘El dorado’.



¿Y ese talento, lo tenías desde Rusia?

Andrey: La verdad que no. Me pasaron la voz de un casting para un comercial y como casi peruano, me ‘recurseé’ y gané esa chambita (risas).



¿Y qué negocio han emprendido juntos?

Andrey: Hace cinco meses hemos sacado nuestro negocio ‘Pastilatto’, un postre de Rusia que nosotros lo hemos adaptado con las manzanas delicia peruanas, clara de huevo y azúcar.



¿Y tienen un plato peruano preferido?

Andrey: Los cuatro amamos el cebiche, es muy rico.



¿Y el huevo a la rusa?

Andrey: Ese plato es un mito, no tiene nada de ruso (risas).



¿Les gustaría que la selección peruana clasifique al Mundial Rusia 2018?

Andrey: Pues claro, nosotros queremos que los peruanos lleguen a Rusia y conozcan nuestro país. También por la ilusión de nuestras pequeñas, que son mitad peruanas.



¿Qué es lo que más les gusta de nuestra cultura?

Andrey: Rescato del Perú como un país de extremos, puedes encontrar gente con muchos valores como también lo contrario, por ejemplo, hace poco andaba en bicicleta, porque yo no tengo carro, y en el camino se me cayó la billetera y un señor que estaba detrás de mí, en su moto, la recogió y me la entregó.



