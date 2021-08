Mantener limpia y ordenada la casa no es una tarea fácil. Por ello, dejamos muchas veces acumular diariamente el desorden con el pretexto de que no tenemos tiempo para limpiar. Sin embargo, hay trucos rápidos y prácticos para darle una ‘repasadita’ a tu vivienda sin que te tome más de quince minutos.

La organizadora profesional Brenda Haines explica que para que una casa luzca bien y dé gusto estar en ella es necesario ordenarla todos los días. Por ello, nos comparte los siguientes tips:

1. TIENDE LA CAMA. Hazlo solo con el edredón o colcha, luego acomoda las almohadas. No te tomará más de dos minutos.

2. BAÑO. La limpieza del baño se debe realizar a diario, por ello, usa toallitas desinfectantes o pásale un trapo con agua y vinagre blanco a la tapa del baño, lavadero y griferías.

3. LAVA LOS SERVICIOS. Lava, seca y guarda los utensilios que usas en el desayuno o en el almuerzo. No dejes acumular, que luego será más difícil hacerlo.

4. DESCUELGA LA ROPA. Los cordeles sin ropa dan una sensación de orden en casa. Por ello, baja la ropa que no se plancha, dóblala y guárdala.

5. BARRE O ASPIRA. Hazlo superficialmente por los pasadizos, sala, cocina y baño.

DATO

Si realizas la limpieza por la mañana, termínala prendiendo un incienso o vela aromática. Notarás como el ambiente cambia por completo y estarás a gusto en tu casa.

La cocina es uno de los espacios más importantes del hogar (Foto: Freepik)

Estas semanas de cuarentena , donde no podemos salir de casa para así evitar la propagación del nuevo coronavirus ( COVID-19 ), pueden ser aprovechadas para realizar todas aquellas actividades que antes postergábamos por falta de tiempo, como por ejemplo, hacer ejercicios, estudiar cursos online, aprender a cocinar u organizar cada espacio de nuestro hogar .

La cocina es uno de los lugares más importantes y concurridos de la casa. Es en este espacio donde se almacenan la mayor cantidad de alimentos y además, se prepara la comida de todos los días. Por estas y muchas razones más, este sitio siempre debe permanecer ordenado.

A continuación te brindamos algunas ideas para que organices tu cocina y aproveches el tiempo durante estos días de cuarentena. ¡Toma nota y ponlos en práctica!

1. Desecha lo que no necesitas

Lo primero que deberás hacer para organizar tu cocina y que no sea un caos es desechar las cosas que no usas y no necesitas. Si tienes electrodomésticos o utensilios que ocupan espacio y no utilizas, regálalos. Y lo que está malogrado, tíralo.

2. Define cada espacio de la cocina

Define las áreas que vas a utilizar de la cocina y donde vas a guardar cada cosa, como el menaje, los utensilios, la comida y los productos de limpieza. Deben estar agrupados y colocados estratégicamente según el uso de cada producto.

3. Ordena tu despensa

Saca todos los productos de tu despensa y colócalos sobre una mesa. Verifica cuáles han vencido y cuáles están por vencer. Luego, clasifica todos los alimentos que tengas por bloques: latas, pastas, legumbres, cereales, snacks, etc. Coloca los que caducan antes en primera fila, así no tendrás que botar nada y será una forma de ahorrar dinero.

4. Organiza la vajilla

Muchas veces nos demoramos en encontrar la vajilla o el recipiente ideal para servir nuestras comidas porque todo está mezclado. Para que esto no ocurra, ordena los platos según su forma, tamaño y color. De la misma manera puedes organizar los vasos y las copas en otros estantes.

5. Utiliza cajas o cestas para organizar

¿Acumulas recipientes de especias en la encimera? La solución será que los coloques en una caja o recipiente para ordenarlas y clasificarlas mejor. Estas cestas te ayudarán a mantener organizada tu cocina y a que sea un espacio acogedor.

Los expertos en orden recomiendan tener en la encimera como máximo 3 utensilios. Sobretodo los que se usan a diario, de lo contrario, estos deben ser guardados para aprovechar mejor el espacio y así poder colocar algunos ganchos o barras.