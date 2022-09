A él le debemos la existencia de dos importantes novelas que se han convertido en clásicos: ‘Guerra y paz’ (1869) y ‘Ana Karenina’ (1878). Aunque contaba con una gran fortuna, era un hombre muy sencillo, humilde y bondadoso con el más pobre.





León Nikoláievich Tolstói nació el 9 de setiembre de 1828 en el feudo de Yásnaia Poliana, región de Tula, en el seno de una familia de la vieja nobleza, hijo del conde Nikolai Tolstói y de la princesa María Volkónskaia.

Realizó sus primeros estudios en la casa paterna, aunque pronto quedó huérfano y debió ser educado por unas tías, que decidieron ponerle varios tutores extranjeros (franceses y alemanes).

Sus dos obras más famosas, Guerra y paz y Ana Karénina, están consideradas como la cúspide del realismo ruso, junto a obras de Fiódor Dostoyevski.

A los 16 años entró a la universidad de Kazán, con miras a emprender la carrera diplomática, pero tres años después la abandonó. Así, antes de los 20 años, se encontró en Moscú, llevando una vida desordenada, sin trabajo, sin ocupaciones, sin objetivo.

Pero como estaba dispuesto a convertirse en alguien útil, discurrió varias soluciones dispares: ser funcionario, irse a Siberia, estudiar música. Ninguno de estos propósitos le satisfacía, salvo, quizás, la singular ocurrencia de convertirse en escritor. Lee, medita, escribe un diario; en este recoge reflexiones y estados de ánimo.

VIDA MILITAR

Finalmente decide partir al Cáucaso con su hermano Nikolai. Dos años de vida militar compartidos entre las incursiones contra los montañeses y las francachelas. Sin embargo, su secreto literario sigue vivo: dedica una buena parte del tiempo a escribir.

Para Tolstói, el Cáucaso se convirtió en la imagen de la vida perfecta. Allí maduró la idea del ‘hombre natural’, en armonía con su entorno; y allí concluyó que los privilegios de que goza una clase en detrimento de los demás distorsionan y falsean la condición humana.

Con su esposa Sofía Andreievna Bers.

ESPOSA, 13 HIJOS y 31 NIETOS

En 1862 se casó con Sofía (Sonia en algunos textos) Andreievna Bers, de 18 años. La pareja tuvo 13 hijos y 31 nietos. Durante los siguientes años escribió ‘Guerra y paz’ y ‘Ana Karenina’.

Renegó de sus posesiones mundanas y de su familia, que no compartía sus ideas, excepto su hija Alexandra. Con ella abandonó su hogar en noviembre de 1910, tras un periodo de continuas disputas con su esposa.

En la carta que dejó a su mujer, escribió: “Mi situación en la casa se hace, se ha hecho, insoportable. Aparte de todo lo demás, no puedo vivir más en el lujo en que he vivido; y hago lo que suelen hacer los viejos de mi edad: apartarse de la vida mundana para vivir en soledad y en silencio sus últimos días. Te ruego que no vayas detrás de mí, aun cuando te enteres de dónde estoy”.

Tolstói tuvo 13 hijos (3 murieron durante su infancia) y 31 nietos.

En plena huida Tolstói enfermó de neumonía y tuvo que abandonar el tren en el que viajaba. En la pequeña aldea de Astapovo, alojado en la vivienda del jefe de la estación, falleció el 20 de noviembre de 1910.

Por deseo expreso suyo, fue enterrado en medio de un bosque próximo a Yásnaia Poliana. Su tumba sin cruces ni lápidas, la forma un sencillo montículo de tierra que se eleva dos palmos del suelo.

LIBROS DE LEÓN TOLSTÓI

* Su primer libro fue ‘Infancia’ (1852), continuado por ‘Adolescencia’ (1852-54) y ‘Juventud’ (1857), una trilogía autobiográfica. En ‘Relatos de Sebastopol’ (1855-1856) rememoró su época bélica. Más tarde publicó ‘Felicidad Conyugal’ (1859).

Otros títulos de importancia del autor ruso son:

* ‘Los Cosacos’ (1863)

* ‘La Muerte de Iván Ilich’ (1886)

* ‘Sonata a Kreutzer’ (1889)