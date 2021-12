De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la esperanza de vida en América Latina es de 72 años, sin embargo, la media de las mujeres es de 74 años y la de los hombres, 69 años. Por lo que, en promedio, los hombres viven 5 años menos que las mujeres.

Para el médico Ibrahín Echeverría, especialista de la clínica Urozen , algunos factores que aumentan la brecha son la composición genética, las hormonas, las ocupaciones riesgosas y el comportamiento poco saludable de los hombres. Por lo general, las mujeres son quienes toman mayor conciencia de su estado de salud, en cambio, los hombres pasan por alto las molestias, los dolores o los cambios en su organismo.

“Los hombres, a diferencia de las mujeres, acuden con menos regularidad a los servicios de salud, por lo que muchas enfermedades no se detectan a tiempo y esto empeora el pronóstico. La falta de preocupación por la prevención y los hábitos nocivos como el consumo de alcohol, el tabaco o la poca actividad física incrementan la estadística”, agrega el experto, quien explica cuáles son los problemas que más aumentan la mortalidad de los varones.

- Salud mental y estrés.

La tasa de suicidios en varones duplica al de las mujeres. De acuerdo con la OMS, 510 mil hombres mueren al año por esta causa. Si bien las mujeres son quienes presentan mayores casos de depresión, el acudir al especialista las ayuda a superar esta condición a diferencia de los varones quienes no tratan el problema.

- Cáncer de Próstata.

Es el segundo tipo de cáncer más común entre los hombres. No obstante, en muchos casos, la falta de chequeos oportunos no permite que sea detectado a tiempo. Los prejuicios y los estigmas alrededor del examen de tacto rectal desalientan a muchos varones quienes no visitan con regularidad al especialista. Es importante recordar que, a partir de los 40 años, todos los varones deben asistir a un control anual preventivo.

- Cáncer testicular.

Este padecimiento afecta, en general, a varones jóvenes o de mediana edad. En muchos casos no presenta signos o síntomas por lo que puede pasar desapercibido en sus inicios. El aprender a realizar un autoexamen de testículos de forma regular para detectar a tiempo cualquier cambio en la forma o el tamaño, así como la aparición de bultos o nódulos contribuye en la detección temprana y mejora el pronóstico.

“Es necesario que los hombres tomen conciencia acerca de su salud, ya sea física o mental. La detección temprana para el tratamiento de las enfermedades es una oportunidad para evaluar qué tanta atención le prestamos a problemas que ponen en riesgo nuestra vida”, finaliza Echevarría.

