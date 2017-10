Todo un salón de quinto de secundaria ingresó a la Universidad San Marcos 

Estudiar desde las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde, luego ir por el almuerzo y regresar a seguir estudiando hasta el anochecer, fue el horario de sacrificio que siguieron 25 jovencitos de la promoción de quinto año de secundaria del colegio Juan Pablo Peregrino de Carabayllo, que consiguieron una vacante en el último examen de admisión de la Universidad Mayor de San Marcos.

Fue todo un salón, diecisiete chicos y ocho mujeres que se prepararon a conciencia en su centro de estudios para pasar la difícil prueba de ingreso. Y lo lograron.

El sábado 16 y domingo 17 de setiembre de este año, los estudiantes, acompañados de sus padres y profesores, rindieron el examen y demostraron todo lo que habían aprendido durante los dos últimos años de estudio intenso en su plantel.

“A las once de la mañana, luego de terminar mi examen, ya había respondido todas las preguntas que sabía y estaba seguro de que ingresaría, solo quería saber en qué puesto porque más que el resultado me preocupaba el lugar, ya que el año pasado mi hermano ingresó a Medicina y yo no me quería quedar atrás”, dijo Elías Salazar (16), quien alcanzó el primer puesto en la Facultad de Ingeniería Agroindustrial.

Por su lado, Chris Huamán Infante (16) confiaba en todo lo que había estudiado, manifestó que estaba más relajada porque su sueño de ser una trabajadora social se concretaría en este examen de admisión o en el programado para marzo.

“Yo sabía que si no la hacía aquí, de todas maneras ingresaba en el otro examen, era mi primera vez y estaba confiada”, afirmó la jovencita, que entró en el tercer puesto de su carrera.

Sorprendidos quedaron los padres de familia y el personal del centro educativo cuando encontraron al salón completo entre la lista de los 2136 ingresantes a la decana de América.

“Fue muy emocionante saber que toda la promoción ingresó y que nos vamos a ver el otro año en la universidad”, expresó Chris Huamán.

PRIMEROS PUESTOS

“Doce de los alumnos obtuvieron primer puesto en sus respectivas facultades”, señaló el coordinador académico, Pedro Uribe. Ellos postularon a carreras como Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería de Sistemas, Derecho, Enfermería, Telecomunicación, Trabajo Social, Educación y Estadística.

“Esto no es casualidad, ni suerte. Es producto de un esfuerzo constante y gracias al sistema peregrino que trata desde el primer año de secundaria de brindarles a los alumnos una formación integral”, explicó Uribe.



