Salud: 5 recomendaciones para mantener sanos los pulmones

Por: Milagros Laura



Ese sencillo, pero imprescindible acto de respirar que nos mantiene vivos se lo debemos a nuestros pulmones, unos de los órganos más activos de nuestro cuerpo y que si no los cuidamos pueden sufrir de serios males como la tuberculosis (el más común), asma, hipertensión pulmonar y cáncer de pulmón. Para mantenerlos sanos, el jefe del Servicio de Neumología del Hospital Dos de Mayo, Renato Casanova, brinda cinco consejos que ayudan a que los pulmones cumplan con su función de oxigenar el organismo.



1. NO FUMAR

Los químicos del humo del cigarro inhiben la función pulmonar y contribuyen al desarrollo de males como el cáncer.



2. EVITA LOS LUGARES CONTAMINADOS

Los productos de limpieza, el moho, las pinturas y los materiales de construcción poseen componentes tóxicos que, en lugares cerrados, afectan los pulmones.



3. TOMA OCHO VASOS DE AGUA AL DÍA

La deshidratación se considera un factor de riesgo de enfermedades respiratorias, como el asma y la bronquitis crónica.



4. DIETA BALANCEADA

Alimentos que contienen vitamina C (cítricos), vitamina E (cereales) y omega 3 benefician a los pulmones.



5. HAZ EJERCICIO

Para hacer más resistentes los pulmones, lo mejor es practicar ejercicios aeróbicos, como correr, caminar, nadar, jugar fútbol o cualquier otra actividad que implique ejercitar la respiración.