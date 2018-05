Salud: Alimentos para combatir el frío 

Por: Francesca Bravo



Pasan los días y cada vez se siente más frío en nuestra ciudad. Afortunadamente, existen algunos alimentos que nos ayudan a subir la temperatura y decirle adiós a esos días no muy amigables.

“Para mantener la temperatura corporal se necesita consumir azúcar y no necesariamente algo caliente. Pero sí debemos comer alimentos que nos aporten calorías y otros nutrientes al organismo”, explica la nutricionista y docente de la Universidad Tecnológica del Perú, Vanessa Cardozo.



La especialista nos brinda una lista de alimentos que podemos ingerir, pero recalca que no deben ser consumidos en exceso porque se acumularían en el cuerpo y ocasionarían sobrepeso o problemas cardiovasculares.



Estos son:



* Naranja, plátano y mango.

* Mazamorra morada, arroz con leche y arroz zambito.

* Chocolate, con un mínimo de 30 % de cacao.

* Ponche de habas, quinua, maca y 7 semillas.

* Café e infusiones.

* Bebidas azucaradas de origen natural.



‘También se pueden consumir caramelos o golosinas’, señala.

Aunque no aportan ningún otro nutriente al cuerpo, elevan la temperatura. Cómelos con moderación.