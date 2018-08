Salud: Claves para enfrentar el dolor crónico

El dolor de muela, de articulaciones, de cabeza o de oído son los más severos y comunes, pero qué pasa cuando esta molestia física llega a ser estresante y continua. Cuando esto ocurre y se prolonga por más de seis meses, se le define como dolor crónico.



Para la doctora Elizabeth Díaz, presidenta de la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos, estos dolores crónicos son causados muchas veces por lesiones que no cicatrizan (hernia de disco, torsión del ligamento), trastornos crónicos como el cáncer, artritis, diabetes, o trastornos de dolor primario (dolor neuropático, fibromialgia, cefalea).



Para sobrellevar dichos dolores, la especialista da los siguiente consejos:





1) IDENTIFICA

Reconoce la intensidad, duración y características principales del dolor.



2) MANEJA TU ESTRÉS

El estrés emocional y físico están estrechamente vinculados, y el dolor persistente puede provocar mayores niveles de estrés. Aprender a lidiar con ello de forma saludable puede ayudarte a enfrentar el dolor crónico con mayor efectividad.



3) SIGUE LA RECOMENDACIÓN MÉDICA

Cumple el tratamiento farmacológico o no farmacológico que se te haya indicado.



4) NO TE AUTOMEDIQUES

Un médico debe evaluarte e indicar el tratamiento, en especial si sufres problemas renales, hepáticos o del corazón.



5) HAZ EJERCICIOS

Así evitarás la rigidez y el dolor articular, uno de los dolores crónicos más comunes.



6)DUERME BIEN

Trata de hacerlo de seis a ocho horas para que el cuerpo se recupere luego de la rutina diaria.





+DATOS

Las personas que lo padecen deben aprender a enfocar su energía en otras áreas de su vida, para evitar con ello caer en la espiral de la depresión, un cuadro que a menudo acompaña a esta patología.