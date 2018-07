Es cierto que enojarse, sentir indignación, rabia e impotencia son respuestas normales de los seres humanos frente a situaciones o personas que no toleramos. Estas reacciones responden a un sistema de defensa que no es útil para solucionar ningún tipo de circunstancia. Ante esto te explicamos por qué no debes dejarte llevar por la ira:

- Se deterioran y rompen las relaciones, tanto las afectivas como las sociales y laborales.



- Dices cosas que no crees del todo.



- Haces cosas de las que después te arrepientes. Algunas de ellas pueden poner en riesgo tu vida o la de otras personas.



- Actúas como realmente no deseas y agravas la situación.



- Te puedes quedar completamente solo.



- Te vuelves una persona violenta.



- Nada se soluciona con agresiones ni gritos.

¿CÓMO CANALIZARLA?



- Identificar lo que te lleva a reaccionar de manera impulsiva.



- Habla de tus emociones, no las reprimas.



- Aprende a escuchar sin interrumpir.



- Cuando sientes que pierdes el control, respira profundo contando hasta 10.

+DATOS



Dejarse llevar por la cólera aumenta la incidencia de problemas físicos importantes, particularmente los relacionados con el sistema cardiovascular.

SABÍAS QUE...



Cuando frente a un abuso nos defendemos utilizando la ira, lo único que logramos es que la otra persona tome represalias, entrando en un círculo de agresiones.