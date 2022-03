Casi un millón de mujeres peruanas en edad reproductiva padece de endometriosis, una enfermedad que se caracteriza por la presencia de un tejido similar al endometrio, pero fuera del útero. “Este mal puede generar fatiga, agotamiento, náuseas, molestias digestivas y urinarias, dolor pélvico intenso y, en algunos casos, infertilidad. No tiene cura, pero sí tratamientos que ayudarán a mejorar la calidad de vida”, indica Roberto Albinagorta, director del Centro Especializado de Diagnóstico de Endometriosis y Dolor Pélvico (CDA Endometriosis).

No se sabe con exactitud por qué aparece la endometriosis, es decir, no hay causas definidas. A unque el médico gineco-obstetra sostiene que uno de los signos de alerta puede ser una menstruación dolorosa cada mes. “Si luego de tomar un antiinflamatorio no cesa el dolor pélvico y no puedes realizar tus actividades con normalidad, debes acudir al médico para que te realice exámenes y, de acuerdo a ello, te dé un diagnóstico”, aconseja Albinagorta, quien resalta que ahora existe un mapeo de endometriosis profunda que ayuda a detectar este mal.

BUENOS CONSEJOS

♦Evita normalizar el dolor durante la menstruación, si es continuo, habla con tu médico.

♦Acude a tus controles ginecológicos semestrales o anuales, según sea tu caso.

SABÍAS QUE...

La aparición de esta enfermedad no necesariamente está relacionada con la carga genética o antecedentes familiares.

