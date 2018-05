Salud financiera: revisa tus boletas de pago 

POR: MARITZA LLANOS



Es común que botemos los comprobantes de pago, pues ‘hacen bulto’ en la billetera o cartera. Pero, ¿sabías que llevar un registro de ellos puede ayudar mucho en tu economía familiar?



Juan Miguel Tirado, especialista en finanzas de Gosocket Latinoamérica, señala que llevar un control de las boletas o tickets nos permite seguir el rastro de cualquier salida monetaria que podamos tener. “Esto genera un orden y, por tanto, una administración adecuada del dinero que tenemos”, agrega. Puedes hacerlo:



1. En un cuaderno: Antes de acostarte saca tus tickets y empieza a escribir los montos, fechas y productos que adquiriste. Otra opción es guardarlos todos en un cajón y a fin de mes hacer cuentas. El problema es que pueden extraviarse.



2. En la PC: Puedes hacerlo en una hoja de Excel, aunque también existen plataformas online gratuitas que emiten, almacenan y organizan tus boletas o facturas electrónicas.Juan Miguel Tirado

(especialista)



Es posible descargar plantillas de registros de boletas de Internet. Ingresa a Google y busca la que mejor se adapte a tus necesidades.

Fortalece tu salud financiera



TODO TICKET SE CONTABILIZA...

Si los consumos son mínimos y no comprometen el capital destinado para cubrir gastos fijos, no es necesario. Si deseas, puedes hacerlo para que sepas cuánto dinero se te va en ellos. Lo más recomendable es tener un presupuesto que nos limite para esos gastos menores (una caja chica, por ejemplo) y no excedernos durante el mes.