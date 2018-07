Salud: ¿Se puede llevar una vida normal con asma?

Es verdad que esta enfermedad , caracterizada por inflamación de las vías respiratorias y que provoca dificultad para respirar, no tiene cura. Pero no te alarmes, la neumóloga Yolanda Bravo explica que llevando un buen control, los pacientes con este mal pueden tener una vida normal. Solo deben tomar las siguientes precauciones, ya que en el invierno las crisis por asma suelen ser más seguidas.



1. Mantén tu entorno libre de alérgenos. Limpia y ventila con frecuencia los diferentes ambientes de tu casa, sobre todo aquellas zonas donde se pueda acumular más el polvo u hongos. Por ejemplo, las alfombras, muebles y peluches suelen retener polvo y ácaros.



2. No fumes y aléjate del humo. El tabaco incrementa la inflamación bronquial y puede llegar a producir una crisis de asma. Además, evita estar cerca de lugares donde el aire esté muy contaminado por el humo de los vehículos.



3. Practica algún deporte. La intensidad y tiempo dependerá de cómo está controlada tu asma. Pero, por lo general, se recomienda natación o ejercicios al aire libre.



4. Ten una buena alimentación e hidratación. Bebe líquidos tibios, sobre todo cuando haya mucho frío.



5. Cumple con las indicaciones del médico. Toma la dosis en la frecuencia y duración recetadas, y lleva siempre contigo tu broncodilatador.



SABÍAS QUE...

Si tu niño presenta silbidos en el pecho, tos y sensación de falta de aire, llévalo de inmediato al médico. Puede tener asma.