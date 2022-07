Cuando el cuerpo pasa por mucho estrés y nervios, también está pasando por ansiedad, un trastorno mental más común de lo que pensamos.

“Todos, sin excepción, hemos tenido un ataque de ansiedad una o dos veces en nuestra vida” , afirma la psicóloga Ariana Quiliche. “En un nivel cognitivo, tenemos muchos pensamientos que no cesan. No importa si son muy importantes o no, estamos con esta preocupación constante” , señala la experta.

La ansiedad no solo se queda en lo emocional, también puede aparecer en lo físico. “Hablamos de taquicardias, sudoración excesiva, temblores, cosquilleos, respiración acelerada y hasta podemos sentirnos paralizados” , agrega.

INSOMNIO. Cuando estos episodios se hacen más frecuentes, indica Quiliche, puede afectar nuestro sueño y apetito, por lo que podemos sufrir de insomnio, gastritis o acné.

Sabías que... Un terapeuta puede estudiar los síntomas que presenta una persona, diagnosticar el trastorno de ansiedad específico e idear un plan para ayudar a que la persona encuentre alivio.

“Si sentimos que la ansiedad se está saliendo de nuestro control, recomiendo tomar una pausa inmediata, ya que, si la ignoramos, tendremos problemas de salud física y mental por mucho más tiempo” , advierte. Asimismo, aconseja ir a consulta médica.

