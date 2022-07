“Vete a tu chacra, a tu tierra con tu familia”. “Acá en Lima no le haces falta a nadie”. Estos son fragmentos de los agravantes audios mostrados en TV hacia una conocida actriz cómica. Los protagonistas no son importantes para esta nota, pero sí el trato tan hiriente, abusivo y racista que recibe esta mujer, que seguro no es la única que está pasando por una situación similar, si no es peor.

Hombre agrediendo verbalmente a una mujer. (Foto: iStock)

La psicóloga familiar Pilar Rodríguez Azaña indica que estas palabras hieren más que un golpe de puño en la cara. “Desde el momento en que atacan tu sensibilidad, alteran tus sentimientos o tu equilibrio emocional, ya es violencia” , advierte.

La violencia verbal afecta y deja huellas que quizá la víctima no pueda superar en la vida. “Ella debe tomar conciencia de lo que está sufriendo para que no vuelva a caer en un patrón de abuso” , señala la experta. “Si es que no lo hace, va a ser una mujer con muchas frustraciones” , continúa.

Mujer diciendo 'no' al abuso. (Foto: iStock)

Para la especialista, la víctima debe romper con el ciclo de violencia y alejarse de su agresor porque si hoy te grita, mañana te pegará. “Si puede apartarse a tiempo va a poder controlar el dolor y será capaz de alcanzar sus metas” , finaliza.

Sabías que… Es clave, también, que la mujer que es víctima de violencia verbal se rodee de personas que alimenten su autoestima .

