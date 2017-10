Salud: ¿la psoriasis tiene relación con el estrés y la ansiedad?

Todos somos conscientes de que el estrés es perjudicial para nuestra salud, pero ¿hasta qué punto puede dañarnos física y psicológicamente? En el Perú, casi medio millón de personas han sido diagnosticadas de psoriasis, enfermedad que en algunos casos puede ser causada por el estrés y la ansiedad.



Esta alteración en el sistema inmune tiene un factor genético hereditario. Se presenta en la piel como placas rojas escamosas que generan escozor en zonas de apoyo como codos, rodillas y brazos.



“La psoriasis no es contagiosa y no tiene cura, pero se busca que el paciente tenga el menor cuadro de repeticiones de este mal y pueda llevar una vida saludable de reincorporación a la sociedad”, señala Julia Pancorbo, dermatóloga de la Sociedad Peruana de Dermatología.



OTROS FACTORES

El estrés no puede por sí solo provocar psoriasis, puesto que es una enfermedad multifactorial en la que están implicados factores genéticos, medioambientales e inmunológicos. No obstante, en muchos casos, esta aparece después de un acontecimiento estresante.



Existen tratamientos vía tópica, a través de cremas. Pero -advierte la experta-, uno evita estos cuadros con una vida saludable, haciendo deporte, utilizando jabones apropiados y evitando las carnes rojas.