Salud: Situaciones que te quitan la energía

Las energías son claves para alcanzar el éxito y superar obstáculos. Solo nosotros tenemos el poder de dominarlas. Sin embargo, hay algunos agentes que pueden interferir, afectando nuestra motivación, estado de ánimo y productividad. El líder espiritual Dalai Lama ha definido los siguientes ‘Ladrones de la energía’:



1. Rodearte de personas tóxicas. Esto solo te deprime, busca a gente positiva.



2. Deber dinero. Las cuentas impagas te atan y no te dejan avanzar.



3. No cumplir tus promesas. Piensa antes de hacer un compromiso, porque si no lo cumples la gente dejará de creer en ti.



4. Tratar de controlarlo todo. Cuando lo haces te estancas. Deja que las cosas pasen como tengan que pasar y delega.



5. No reconocer los momentos de descanso y acción. No parar cuando lo necesitamos puede ser un gran error, y no actuar cuando podemos, puede generarnos futuros arrepentimientos.



6. Acumular cosas que no usas. “Nada te roba más energía que un espacio desordenado y lleno de cosas del pasado que ya no necesitas”.



7. Descuidar tu salud. De nada nos sirve tener el mejor trabajo y dinero, si no gozas de buena salud y no te cuidas.



8. Evadir los problemas. Asume las cosas y no dejes que se conviertan en algo peor.



9. No saber aceptar. “No es resignación, pero nada te hace perder más energía que el resistir y pelear contra una situación que no puedes cambiar”.



10. Ser incapaz de perdonar. Cuando no perdonas sufres por voluntad propia. Déjalo ir y perdona a quienes te hayan hecho daño. Así evitarás estancarte y podrás seguir tu vida.



SABÍAS QUE...



- El actual Dalai Lama Tendzin Gyatso es el decimocuarto monje budista de esta orden, él tiene 83 años y en 1989 ganó el Premio Nobel de la Paz.