Cuatro consejos para proteger tu cabello del sol

POR: MARITZA LLANOS



Ya comenzó la temporada de piscina, playa y de pasar más tiempo al aire libre con la familia y amigos. Eso quiere decir que estarás más expuesta a los rayos solares y es normal que cuides tu piel, pero no te olvides de tu cabello. Él también sufre mucho en esta temporada. Aquí te decimos cómo cuidarlo:



1. Lávatelo con agua fría, no caliente. Esto ayudará a mejorar la circulación sanguínea en el cuero cabelludo y no resecará las hebras capilares. Recuerda hacerlo de forma interdiaria.



2. Olvídate de la secadora y plancha. No es bueno que le des más calor. Lo mejor es secarte con una toalla pero sin sobar, porque si no crearás ‘frizz’ o quebrarás tu pelo.



3. Protégelo de los rayos UV. Puedes ponerte un sombrero de ala ancha o aplicarte un protector solar para cabello (spray, crema o aceite).



4. Dale tratamiento. Cada dos semanas realízate un acondicionamiento reparador. Puedes comprar productos capilares y hacerlo tú misma en casa o irte a un centro de estética.