7 consejos para una buena digestión

Es sabido que el agitado ritmo del día a día impacta en varios aspectos, uno de ellos en nuestra alimentación . Comer estresados, demasiado rápido, en exceso, o abusar de alimentos con un gran contenido graso afecta directamente nuestra digestión . Tener una mala digestión podría ocasionar problemas de estreñimiento, mala absorción, malnutrición, problemas hepáticos e incluso alergias.



Una buena digestión no solo permitirá a nuestro organismo a absorber de forma adecuada todos los nutrientes de los alimentos que ingerimos, sino también ayudará a eliminar las toxinas que el cuerpo no necesita y nos garantizará gozar de buena salud.



Para tener una buena digestión, Talía Pinto, nutricionista del team Herbalife aconseja tener en cuenta lo siguiente:



nutrición El secreto está ante todo en masticar despacio, porque la digestión empieza en la boca y no en el estómago. web

• Un consumo adecuado de fibra. La fibra se encuentra en las frutas, las verduras, los granos y los cereales integrales. Ayuda a la digestión, a prevenir el estreñimiento y es una parte importante de una dieta saludable. La recomendación del consumo de fibra es de 25 - 35 gramos al día.



• Mantener una buena hidratación. ya que el líquido permite que la fibra se mueva fácilmente a lo largo del tracto digestivo y ayude a su buen funcionamiento. El agua es la bebida más aconsejable para una buena digestión, aunque también se pueden consumir jugos, zumos, infusiones y fibra líquida que nos ayuden a llevar una buena digestión.



• Consumir 3 comidas principales y 2 refrigerios en el día para no saturar la capacidad de nuestro estómago con el volumen de cada ingesta. Además destina un tiempo prudente para las comidas; comer apurado y sin masticar bien, dificulta la digestión.



• No consumas alimentos con alto contenido de grasa como por ejemplo frituras y/o salsas. Lo mismo con la ingesta de bebidas gasificadas. Evitar el consumo de alcohol, cigarrillo y café, dado que este tipo de elementos aumentan la acidez del estómago e irritan sus paredes, dificultando la digestión.



• Evita el estrés ya que el sistema digestivo está íntimamente ligado al sistema nervioso.



• No comas mal sentado, acostado o frente a la computadora o televisor, ya que cuando eso ocurre no solo obstaculizamos la digestión por la postura, sino que además dejamos de ser conscientes del tipo y volumen de alimentos que vamos ingiriendo.



• Finalmente, realizar ejercicios de forma regular ayuda a tener una correcta circulación y una buena digestión, además es muy bueno para la salud.



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.