La alexitimia es la incapacidad para reconocer y nombrar las propias emociones, lo cual dificulta las relaciones interpersonales. No es que sean insensibles o no tengan emociones, sino que se les dificulta identificarlas y expresarlas. No logran relacionar las reacciones de su cuerpo con las emociones.

La psicóloga Paulina Vargas comenta que los que tienen alexitimia suelen ser personas con poca introspección, baja empatía, dificultad para relacionarse con los demás, suelen ser serios, racionales y tienden a aislarse.

¿Qué es la alexitimia?

Para los especialistas, la alexitimia es un desorden neurológico que hace imposible detectar y reconocer las emociones propias y, por tanto, hace incapaz la expresión emocional de la persona afectada, haciendo parecer que son personas sin emociones.

Entonces, ¿qué hacer frente a este trastorno?

La experta aconseja a iniciar un proceso terapeútico.

Llevar un diairo con lo que paso en el día y los sentimientos que pudo haber generado.

Practicar arte. Hay una relación entre el arte y las emociones, ya que puede ser un medio de expresión.

¿Cuál es el perfil del alexitímico?

La persona suele ser alguien distante, con un estado de ánimo plano, rígido, sin sentido del humor y sin empatía. Los alexitímicos sueles atraer por la estabilidad de su estado de ánimo. Sin embargo, terminan teniendo problemas en las relaciones íntimas por su falta de empatía e incapacidad de mostrar afecto.

¿Cuáles son los síntomas de aquellos que tienen alexitimia?

Baja capacidad de introspección.

Parecen serios y aburridos.

Son excesivamente prácticos y racionales.

Dificultad para establecer y mantener vínculos afectivos.

Falta de deseo sexual.

Impulsividad.

La alexitemia y la sexualidad

Las personas que tienen este trastorno carecen de deseo sexual y es no no quiere decir que no sientan impulsos sexuales, lo que pasa es que no lo pueden identificar como tal, y por ello no los pueden vincular con la sexualidad. Al no demostrar lo que siente en el momento en que la pareja quiere tener intimidad, la persona con alexitimia parecerá que no esté excitada o se crea que es impotente.

¿Qué puedo hacer si tengo alexitimia?

Hacer conciencia de las emociones y de los patrones relacionales.

Desarrollar la diferenciación emocional.

Vincular las emociones a eventos y necesidades.

Buscar ayuda profesional.

