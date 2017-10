Ameba "come cerebros": ¿Cuáles son los síntomas de enfermedad que ya causó la muerte de cuatro niños en Perú?  

Cuatro niños han muerte en Perú tras contraer la enfermedad de la ameba "come cerebros". Uno de los casos más emblemáticos es el de Braulio Cortez a quienes se le detectaron este mal demasiado tarde. A los 10 días de presentar síntomas, el menor de 10 años murió.



Un informe del diario El Comercio alerta a la población sobre esta enfermedad, la cual ha sido diagnosticada al menos a 12 personas en Perú. En 2016, el Ministerio de Salud informó que el Instituto de Salud encontró la ameba "come cerebros" en la piscina del Campo de Marte.



La mayoría de niños diagnosticados con esta enfermedad estuvieron expuestos a piscinas con deficiente recirculación y limpieza. La ameba “come cerebros” causa terribles daños al tejido cerebral y tiene una mortalidad del 97%, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.



La ameba "come cerebros" puede reproducirse en Lagunas de agua estancada, estanques sin tratar, piscinas sin re circulación y canales de riesgo impuros. Este protozoario ingresa a través de la piel, la nariz, los ojos y se adhiere a los tejidos hasta llegar al cerebro.



Los primeros síntomas que se desarrollan al estar en contacto con la ameba "come cerebros" son fiebre, dolor de cabeza y convulsiones. Si la enfermedad no es tratada puede producir parálisis, sordera, ceguera y finalmente la muerte.



Los especialistas consultados por el diario El Comercio le piden a la población que estén atentos a la higiene de ambientes acuáticos. “La presencia de estas amebas "come cerebros" es una cosa muy excepcional y fortuita, pero es cierto, en climas tropicales y en ambientes acuáticos es más frecuente que en otros. En aguas estancadas con mala higiene hay más chance de que estén”, explicó el médico infectólogo Ciro Maguiña, del hospital Cayetano Heredia.