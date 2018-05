¿Qué es la andropausia, conocida como 'menopausia masculina'? [FOTOS] 

Por Máximo Lazo



La andropausia es comúnmente conocida como ‘menopausia masculina’ , aunque no son lo mismo. También es mal llamada climaterio masculino, pues el hombre no tiene regla o menstruación.



El nombre más real para esta patología es hipogonadismo o hipoandrogenismo de instalación tardía. Se da en el varón con el paso de los años. Suele comenzar a dar algunos síntomas entre los 40 y 50 años. A mayor edad, estos pueden ser más intensos.



Se produce por una deficiencia de la testosterona. Como el hombre no tiene menstruación ni un cese de la misma, es difícil que se dé cuenta de cuando empieza, pero algunos de los síntomas son: disminución del deseo sexual, pérdida en la calidad de la erección, fatiga, cansancio e irritabilidad.



El varón se vuelve impaciente y renegón. Puede presentar también pérdida de la orientación, concentración y memoria, así como depresión, insomnio, pérdida de los vellos de los brazos y piernas, osteoporosis y aumento de la grasa en el abdomen. Hay que buscar ayuda médica.

